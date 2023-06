Discipline : le président de la commission monte au créneau

La suite après cette publicité

Alors que l’affaire Lucas Buadés continue de faire la une de la presse sportive après l’agression du joueur de 25 ans sur la pelouse du Matmut Atlantique, le stade des Girondins, lors de la 38ème et dernière journée de Ligue 2, la DNCG vient d’annoncer que la rencontre entre Bordeaux et Rodez a été remporté sur tapis vert par les Ruthénois au terme de la commission de discipline de la LFP prévue ce lundi. Sébastien Deneux, le président de cette dernière, a décidé de réagir dans la foulée pour expliquer cette décision.

«Ce dossier présentait pour la commission une singularité : il a été volontairement porté atteinte par un supporter à un joueur adverse qui vient de marquer pour son équipe et mène au score. On ne touche pas à un joueur», a notamment confié le président de la commission de discipline de la LFP. Pour rappel, cette décision permet à Metz de valider sa montée en Ligue 1 tandis qu’elle condamne Annecy à la descente en National. Enfin, Bordeaux a tout de suite réagi via un communiqué pour confirmer sa volonté de «saisir le CNOSF dans les plus brefs délais pour défendre ses droits».

