Francfort : Dino Toppmöller recadre Kolo Muani

La suite après cette publicité

Le cas de Randal Kolo Muani fait jaser en Allemagne. Alors que le Paris Saint-Germain pousse pour s’attacher ses services, l’attaquant français est entré en conflit avec l’Eintracht Francfort. Après avoir clamé haut et fort son intention de rejoindre le club de la capitale avant la fin du marché des transferts, l’international tricolore (9 sélections, 1 but) a refusé de prendre part à l’entraînement avec les Aigles, et ce, à la veille du barrage retour de la Ligue Europa Conférence face au Levski Sofia.

L’attitude de Randal Kolo Muani passe très mal auprès de la direction francfortoise. Si le directeur sportif du club allemand, Markus Krösche, n’a pas épargné son joueur ce mercredi matin, son entraîneur Dino Toppmöller a adressé, à son tour, un message au Bondynois après son coup de force. « Je vois cela comme une grande opportunité pour nous en tant que groupe. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre. L’Eintracht Francfort est toujours plus grand qu’un seul », a lâché le technicien de 42 ans.