La Super Ligue va lancer les grandes manœuvres

Le 18 avril 2021, le football était sur le point d’entamer sa révolution avec la création de la Super Ligue. Mais trois jours plus tard, ce projet visant à supplanter la Ligue des champions à travers la mise en place d’une compétition réunissant les plus grandes équipes du Vieux Continent a été tué dans l’œuf, confronté à la gronde des supporters et à la menace de mesures politiques coercitives. Entre-temps, le concept a été relancé par ses fondateurs qui ont proposé une nouvelle version malgré les réticences de l’UEFA.

Déterminés à mener ce projet jusqu’au bout, les membres fondateurs (tels que le Real Madrid et le FC Barcelone) de la SL, à l’image de Bernd Reichart, patron de la société A 22 Sports Management et promoteur du projet, n’ont pas l’intention d’attendre la décision finale de la Cour de l’Union européenne (CJUE) qui doit être prononcée le 21 décembre prochain pour rallier de nouveaux fidèles à leur cause. Sans entrer davantage dans les détails, Mundo Deportivo nous informe que ces derniers, convaincus d’obtenir l’aval de la CJUE, s’activeraient en coulisses sur la mise en place d’une campagne publicitaire de grande ampleur qui verra le jour à travers la presse.