L’AC Milan connait les exigences de Mike Maignan pour prolonger

Mike Maignan (28 ans) s’affirme toujours un peu plus comme l’un des meilleurs gardiens du monde. Indéboulonnable à l’AC Milan depuis deux ans, il est en train de devenir incontournable en équipe de France, faisant même déjà oublier Hugo Lloris, pourtant recordman de sélections, champion du monde et vice-champion du monde. Rien que ça.

Les demandes du gardien de but pour prolonger chez les Rossoneri sont donc assez légitimes. D’après La Gazzetta dello sport, lui et ses représentants demandent un salaire annuel compris entre 8 et 10 M€ par saison, soit être rémunéré au niveau des tous meilleurs, Donnarumma et Courtois en tête. La direction rossonera sait à quoi s’en tenir, elle qui n’a pas l’habitude de verser de tels émoluments, mais il s’agit là de premières négociations.