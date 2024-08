Liverpool va lâcher 60 millions pour sa première recrue

Liverpool connaît un été bien particulier. Il faut dire que le club anglais est à un tournant de son histoire. Après avoir connu l’emblématique Jürgen Klopp pendant quasiment une décennie, les Reds doivent se reconstruire sous les ordres d’Arne Slot. Le technicien néerlandais a la lourde tâche de succéder au coach allemand et donc de devoir imposer sa patte. Si cela prendra sans doute du temps pour reformater une équipe habituée à Jürgen Klopp, il faudra également profiter du marché des transferts pour se renforcer à plusieurs postes. Car jusqu’ici, Liverpool avait décidé de se montrer calme. Très calme.

Une volonté d’Arne Slot qui avait expliqué à sa direction vouloir observer tout le monde avant de cibler les manques et les postes à renforcer. Après une préparation estivale intéressante, l’ancien entraîneur de Feyenoord a rapidement expliqué à sa direction qu’il était nécessaire de recruter un défenseur central, un milieu défensif et deux ailiers. Et l’idée était de boucler les premières arrivées le plus vite possible alors que la saison de Premier League débute face à Ipswich Town le 18 août prochain. Visiblement, Arne Slot a été entendu par sa direction.

Liverpool va dépenser plus de 60 millions

Selon les informations de la presse anglaise, mais aussi du média espagnol Relevo, Liverpool est tombé d’accord avec le jeune talent Martín Zubimendi de la Real Sociedad. Le joueur de 25 ans a déjà dit oui pour rejoindre l’Angleterre et ainsi quitter son club formateur. Sous contrat jusqu’en juin 2027, il a longtemps été convoité par Arsenal, mais aussi le FC Barcelone. Mais le club catalan n’a jamais pu s’aligner sur la clause du joueur estimé à plus de 60 millions d’euros. Justement, cette clause n’effraie absolument pas Liverpool qui a les moyens de répondre aux exigences du club basque.

Ces dernières heures, Liverpool et la Real Sociedad sont entrés en négociations pour boucler ce dossier. Relevo précise d’ailleurs que les discussions portent surtout sur la manière de boucler ce deal. Les Reds réfléchissent à payer directement cet été la clause (62 millions d’un coup) ou payer un peu plus cher le transfert mais répartir la somme sur plusieurs années. Mais l’aventure de Zubimendi à la Sociedad semble bien toucher à sa fin.