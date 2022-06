Ander Herrera annonce qu’il restera au PSG la saison prochaine

Alors qu’il était annoncé sur le retour par certains candidats à la présidence de l'Athletic Club, le milieu de terrain du PSG Ander Herrera a démenti un retour dans le club basque cet été et a annoncé qu'il allait rester au PSG. L’Espagnol de 32 ans, engagé avec le club de la capitale jusqu’en juin 2024, n’effectuera donc pas un come-back à Bilbao où il avait joué entre 2011 et 2014.

« J'ai de l'admiration, du respect et beaucoup d'affection pour Bilbao, mais je ne suis pas candidat, et je resterai à Paris l'année prochaine à 100% », a déclaré le natif du Pays basque au micro de la Cope. Cette saison, Herrera a disputé 28 matches avec le PSG, inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives.