Liverpool-PSG en direct : la pression monte aux abords d’Anfield !

Interrogé sur RMC Sports, Jérôme Rothen a analysé le match retour de ce mardi soir à Anfield : «Il n’y a pas de calcul à faire. J’attends du PSG, on a des motifs d’espoir, j’attends depuis le match d’Arsenal et celui contre le Bayern que le PSG progresse techniquement. Parce que, pour fuir un pressing dense et agressif, il faut progresser. (…) Sur les matchs à l’extérieur, je suis désolé mais on ne sait pas si le PSG a progressé. On n’a pas vu une telle intensité mise sur des matchs à l’extérieur. On est en droit de se demander s’ils seront à la hauteur»