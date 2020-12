PSG : le père de Mbappé évoque l'avenir de Kylian

L'avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres au PSG. En fin de contrat en 2022, le joueur aura une décision à prendre d'ici l'été prochain: prolonger ou quitter le club de la capitale. Les rumeurs sont nombreuses entre un départ possible vers le Real Madrid ou la poursuite de l'aventure parisienne. «On parle tranquillement. Ça avance bien. On a fait des pas en avant par rapport à il y a 10 jours. On va continuer» a même lâché Leonardo après la victoire à Montpellier.

Mbappé et son clan restent discrets lorsqu'il s'agit de parler au futur mais le père du joueur, Wilfried Mbappé, qui s'occupe en partie des affaires du fiston, a bien voulu sortir de sa torpeur au micro de Téléfoot. «Pourquoi voulez-vous que ça nous perturbe ? Pourquoi voulez-vous que ça le perturbe tout ce qu’il se dit. Ça ne peut pas le perturber car il joue dans une équipe grande équipe, et est entouré de grands joueurs. Ça permet de se rapprocher de ses rêves et de ses ambitions.» De quoi interpréter son envie de rester au PSG ? Réponse dans les prochains mois.