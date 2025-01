Le Barça a reçu une offre pour Eric Garcia

De moins en moins dans les plans d’Hansi Flick à Barcelone après l’explosion de Cubarsi, Eric Garcia se cherche une porte de sortie pour retrouver du temps de jeu et relancer sa carrière. Après un prêt réussi à Gérone l’an dernier, son retour dans le club satellite de Manchester City n’avait pas été possible, et c’est désormais Côme qui a fait une approche pour tenter de faire venir le joueur.

Selon Sky Italia, l’écurie de Serie A aurait fait une offre aux alentours de huit millions d’euros pour le défenseur espagnol, proposition légèrement en dessous des dix millions réclamés par le FC Barcelone pour Eric Garcia. Une négociation qui pourrait être facilitée par la présence de Cesc Fabregas, ancien de la maison catalane, sur le banc du promu italien. Cette saison, Garcia a pris part à 16 rencontres, pour seulement six titularisations.