Swansea : un salarié licencié pour avoir parié contre son club 130 fois

Comment faire voler en éclats 20 ans d’ancienneté dans son entreprise ? Huw Lake a la recette. Salarié du club de Swansea en tant qu’agent de liaison avec les joueurs, cet homme de 61 ans a été licencié… pour avoir parié à 130 reprises sur la défaite de son club. L’information a de quoi surprendre mais est révélée par The Telegraph ce samedi.

La suite après cette publicité

Le quotidien ajoute que Lake a été suspendu de toute activité footballistique pendant un an, en plus d’avoir été condamné à une amende d’environ 1 800€. Au total, l’homme aurait lui parié environ 100 000€ depuis le début (pas exclusivement sur les matches de Swansea). «Huw a reconnu les infractions après avoir été inculpé et lui et le club ont pleinement coopéré à l’enquête menée par les autorités du football», indique un communiqué.