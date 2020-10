LdC, OM : André Villas-Boas a répondu à Mathieu Valbuena

Mercredi dernier, l'Olympique de Marseille se déplaçait en Grèce afin d'affronter l'Olympiakos pour son retour en Ligue des Champions. Les Phocéens se sont inclinés en toute fin de rencontre sur le score d'un but à zéro. Après la rencontre, Mathieu Valbuena, seul et unique passeur décisif de la rencontre, avait expliqué ne pas avoir senti de révolte ni d'âme dans la formation phocéenne. Une réflexion qui n'a pas plu à André Villas-Boas.

« Premièrement, la réponse de Valbuena vient après le résultat et sa passe décisive. Normalement ce match se finit à 0-0 et on peut même gagner 1-0 avec l'occasion de Dario. Un joueur expérimenté comme lui, je n'attendais pas ce genre de déclaration », a lâché le technicien portugais lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match en Ligue des Champions. L'OM va affronter, ce mardi, Manchester City.