Bayer Leverkusen : Xabi Alonso sort du silence face à l’intérêt du Real Madrid

«Honnêtement, j’aurais préféré que le Real Madrid batte Arsenal de manière convaincante et que son poste d’entraîneur soit assuré.» Fernando Carro, le boss du Bayer Leverkusen, savait déjà à quoi s’attendre après l’élimination du Real Madrid en Ligue des Champions. La rumeur envoyant son entraîneur Xabi Alonso dans la capitale espagnole la saison prochaine allait repartir de plus belle. Il ne s’est pas trompé car dès les heures qui ont suivi le coup de sifflet final au Santiago Bernabéu, les premiers articles ont circulé.

L’avenir de Carlo Ancelotti semble déjà scellé du côté de la Casa Blanca. C’est désormais entre deux techniciens que ça se joue. Il y a d’un côté Jürgen Klopp, libre depuis son départ de Liverpool et désormais directeur mondial de la marque Red Bull. D’après AS, l’Allemand ne serait pas comblé par ce rôle et aurait fait savoir à son entourage qu’il serait tenté par un retour sur un banc de touche, notamment si celui du Real Madrid se libérait. Qui d’autre ne le serait pas ? Mais c’est bien Xabi Alonso qui fait figure de favori pour prendre la suite.

Xabi Alonso reconnaît un changement possible «cette année ou l’année prochaine»

Il faudra tout de même régler la clause de départ de 10 M€ de l’ancien milieu de terrain espagnol, ce qui ne devrait pas trop poser de problème à Florentino Pérez. Et qu’en pense le principal intéressé ? « Ce n’est pas un bon moment pour parler de l’avenir » affirme aujourd’hui le coach du champion d’Allemagne en titre. Il effectuait ce vendredi sa première sortie médiatique depuis la débâcle madrilène et a préféré minimiser les bruits autour de sa personne. «Je ne veux pas parler de spéculations et de rumeurs», prévient-il, tout en comprenant «que cela arrive».

Le champion du monde 2010, dont le contrat s’achève en 2026, reconnaît toutefois qu’un changement est possible «que ce soit cette année ou l’année prochaine, lorsque mon contrat expirera.» Le contexte de la rencontre face à Sankt Pauli dimanche est complètement passé à la trappe. Même Granit Xhaka a dû s’exprimer sur le futur de son coach. «Xabi Alonso est suffisamment intelligent pour savoir ce qu’il a ici à Leverkusen.» Et le Suisse d’admettre. «Nous n’avons pas besoin d’être clairvoyants pour réaliser qu’il travaillera pour un club encore plus grand à un moment donné.»