Real Madrid : Jürgen Klopp veut faire son come-back !

Le Real Madrid va entamer sa révolution. L’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions face à Arsenal n’est pas du tout passée pour la direction madrilène qui a rapidement ciblé les responsables. Très critiqué depuis le début de saison, Carlo Ancelotti est plus que jamais sur la sellette. Le tacticien italien, pointé du doigt pour son incapacité à faire cohabiter les stars et un style de jeu ennuyeux, est sur le départ. Et forcément, le Real Madrid a déjà avancé ses pions pour le remplacer.

Alors que la presse anglaise révélait d’ailleurs qu’Ancelotti pourrait ne pas finir la saison, la presse espagnole expliquait de son côté que le Real Madrid pourrait miser sur un entraineur en intérim jusqu’à la fin de la Coupe du Monde des Clubs. Les noms de Santiago Solari et Raul ont été évoqués. Mais pour la suite, il n’y a pas beaucoup de suspense : les deux grands favoris se nomment désormais Xabi Alonso et… Jürgen Klopp. Selon les informations de AS, Xabi Alonso est évidemment la priorité et correspond en tout point à ce que recherche le Real Madrid. Mais il dispose d’une clause de départ de 10 millions d’euros environ que les Madrilènes ne sont pas vraiment disposés à payer.

Jürgen Klopp est chaud pour revenir

Dans le même temps, Jürgen Klopp a visiblement commencé à faire savoir, via son entourage, que le Real Madrid le tentait énormément. Ce vendredi matin, le média madrilène nous apprend que la piste menant à l’ancien entraîneur de Liverpool est désormais plus que concrète. S’il avait un temps expliqué être épuisé par le rôle d’entraîneur et vouloir arrêter définitivement, Jürgen Klopp avait aussi évoqué son appréhension à l’idée de ne plus jamais entraîner. «Je suis à court d’énergie. Pour le moment, je dirais que je ne serai plus entraîneur. Le truc, c’est que je ne sais pas comment je vais me sentir, parce que je n’ai jamais été dans cette situation. Ce qui est sûr, c’est que je n’entraînerai jamais une équipe d’Angleterre qui n’est pas Liverpool», avait-il lancé au moment de sa signature chez Red Bull.

Son rôle au sein de la marque autrichienne commence déjà à l’agacer selon AS et son contrat dispose d’une clause lui permettant de partir libre à tout moment si un club l’intéresse. Proche de rejoindre le Real Madrid en 2015 (le club madrilène avait préféré Rafa Benitez) pour remplacer Ancelotti, Jürgen Klopp pourrait avoir une deuxième opportunité. Il a, en tout cas, fait savoir à la direction madrilène qu’il était très ouvert à cette idée. Alors qu’il pensait avoir un boulevard pour le poste, Xabi Alonso va donc être en concurrence avec un sacré morceau. Et ce qui n’était qu’une simple fantaisie il y a encore quelques jours devient de plus en plus concret désormais.