La sortie étonnante du boss de Leverkusen sur l’avenir de Xabi Alonso

Actuellement sur le banc du Bayer Leverkusen mais régulièrement annoncé comme un candidat crédible à la succession de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso alimente de nombreuses rumeurs quant à son avenir. Une nouvelle fois interrogé sur le futur du technicien espagnol dans un entretien accordé à Sky Sports, Fernando Carro, le boss de la formation allemande, a donné une réponse assez surprenante…

«Honnêtement, j’aurais préféré que le Real Madrid batte Arsenal de manière convaincante et que son poste d’entraîneur soit assuré. C’est normal dans le football que si un club comme le Real Madrid perd 3-0 contre Arsenal en quart de finale, les rumeurs commencent. C’est compréhensible et c’est pourquoi j’aurais aimé éviter ces rumeurs et spéculations avec une victoire dominante du Real Madrid. Nous avons une bonne relation avec Xabi et nous pouvons parler de tout avec lui. Il a un contrat et se sent très à l’aise, nous planifions la saison prochaine avec Xabi, la pré-saison, les matchs, la planification de l’équipe». Le message est passé !