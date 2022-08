Barça : Aubameyang devrait finalement être prêté à Chelsea

Pierre-Emerick Aubameyang est au coeur d'une double affaire en ce moment. Victime d'un cambriolage violent avec sa famille durant lequel il s'est fracturé la mâchoire en faisant face à ses agresseurs, l'attaquant est aussi au cœur d'un transfert qui pourrait quand même se conclure malgré la période d'indisponibilité du Gabonais. Cette blessure de dernière minute, subie dans la nuit de dimanche à lundi, a semblé mettre en péril son départ de Barcelone en direction de Chelsea.

Malgré cela, les Blues restent intéressés par le joueur de 33 ans mais le club londonien souhaiterait transformer la vente initiale en prêt selon Sport. Ces dernières heures, les pourparlers se sont donc intensifiés entre les deux clubs et toutes les parties espèrent parvenir à un accord le plus rapidement possible. Le retour d'Aubameyang en Premier League se précise en tout cas...