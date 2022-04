Ligue 1 : Nice devance Troyes à la dernière minute, Bordeaux s'incline à Nantes après un match fou, Metz file droit vers la Ligue 2

Après la correction de Rennes contre Lorient lors du Derby de Bretagne (5-0), plus tôt dans la journée, Nice avait la pression et devait faire un résultat pour rester dans la course à la Ligue des Champions, à quatre journées de la fin du Championnat. Et les Aiglons démarraient fort face à l'ESTAC avec une première frappe de Gouiri, qui manque de justesse le cadre (11e), à l'instar de Kluivert (20e). Mais le GYM se montre maladroit devant le but ces dernières semaines et aurait même pu être puni par le but de Ripart, finalement signalé hors-jeu (36e). Après la pause, Troyens et Niçois ne parvenaient pas à se départager, mais les Azuréens ont finalement débloqué la rencontre après une belle réalisation de Thuram, entré plus tôt en jeu (1-0, 90e+4). Nice revient à la 5e place avant Bordeaux, alors que Troyes (16e) devra faire un résultat contre Lille.

Car la course au maintien est un véritable suspense dans cette dernière ligne droite de la Ligue 1. Les Girondins de Bordeaux étaient obligés de faire un résultat à Nantes et ont très bien démarré avec une reprise de Niang (1-0, 6e), avant que Dilrosun ne fasse le break d'une frappe puissante (2-0, 18e). Mais depuis le début de la saison, la défense bordelaise est à la ramasse et extrêmement fébrile. Cela s'est à nouveau confirmé ce dimanche puisque Coulibaly, seul dans la surface, réduisait le score juste après la pause (2-1, 47e). Avant un tacle de Mangas devant Kolo Muani... directement dans son propre but (2-2, 51e).

Scénario désastreux pour Bordeaux

La suite de la rencontre était tout simplement folle. Alors que les Canaris étaient revenus au score, Kwateng jetait un froid dans La Beaujoire après une superbe frappe enroulée directement dans la lucarne opposée (3-2, 68e). Mais Nantes avait de la ressource et égalisait quelques instants plus tard d'une belle tête de Coulibaly, pour le doublé... avant que Simon ne donne l'avantage à Nantes (4-3, 72e et 76e). Un scénario catastrophique pour Bordeaux, qui loupait un penalty pour revenir au score (88e), avant de concéder un nouveau but par Boukari (5-2, 89e). Bordeaux est avant-dernier et maintenant à quatre points de l'ASSE. Nantes (9e) ira ensuite à Lens.

Également à la lutte pour rester dans l'élite du football français, Clermont est retombé dans ses travers et s'est effondré contre Angers grâce à des buts de Cho (1-0, 37e) et Traoré (2-0, 44e) avant la pause. La réduction du score de Bayo (2-1, 73e) redonnait de l'espoir et Da Cunha égalisait ensuite en fin de partie (2-2, 82e). Le SCO s'est sabordé tout seul et n'a pas encore assuré son maintien avant un déplacement à Monaco. Le CF63, à deux points du barragiste, n'aura pas le droit à l'erreur sur la pelouse de Brest. Les Ty-Zefs ont d'ailleurs assuré leur place en Ligue 1 la saison prochaine avec une victoire sur la pelouse de Metz, grâce à un but de Belaïli (1-0, 27e). Les Grenats, toujours derniers après avoir terminé la rencontre à neuf, joueront leur survie à Montpellier.

