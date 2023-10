Vidéo : la déroute de Manchester United face à City chamboule X !

City reste le maitre de Manchester ! Les Citizens se sont imposés 3-0 face à Manchester United à Old Trafford grâce à un but de Foden et un doublé d’Erling Haaland. La faible performance des Red Devils les a mené à leur perte. Seul la prestation de Onana a été salué sur les réseaux sociaux bien qu’elle n’est pas été suffisante face au cyborg norvégien. X exulte face Erling Haaland, qui a encore une fois permis à son équipe de s’imposer.

