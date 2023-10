LdC : le PSG reprend la tête de son groupe après son large succès sur l’AC Milan

Le Paris Saint-Germain jouait gros ce soir, à l’occasion de la réception de l’AC Milan pour le compte de la troisième journée de la Ligue des Champions. Leaders de leur groupe après leur victoire sur le Borussia Dortmund (2-0), les Parisiens avaient ensuite été terrassés à Newcastle (1-4). Relégués à la deuxième place du classement, les hommes de Luis Enrique ne devaient donc pas se rater lors du premier match de leur double confrontation avec les Rossoneri. À cette occasion, Luis Enrique n’a pas reconduit le onze qui avait défié les Magpies puisque Vitinha accompagnait Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte dans l’entrejeu avec la possibilité de monter d’un cran pour aider les attaquants franciliens. Ça, c’était sur le papier. Dans les faits, on a encore vu l’entrejeu francilien à la peine. Pourtant, le PSG était présent dès le début de match en faisant le siège du camp milanais. Dominés dans l’impact, les Rossoneri peinaient à ressortir et deux de leurs joueurs (Thiaw et Krunic) étaient avertis dès la sixième minute. Et puis, au fil des minutes, Milan a repris du poil de la bête en profitant d’un Vitinha excentré côté gauche pour venir jouer le surnombre au milieu. Davantage mis sous pression, le PSG a alors déjoué durant de nombreuses minutes. Beaucoup de pertes de balle, un déchet technique important, des passes approximatives, des relances ratées, un Mbappé presque invisible et un duo Dembélé-Kolo Muani encore en difficulté : Paris tanguait. À la 28e minute, les Rouge et Bleu ont même fortement tremblé sur une frappe enroulée de Rafael Leão. Mais Paris sait qu’il peut faire la différence sur un coup de génie de son numéro 7. Et c’est ce qu’il s’est passé à la 32e minute. Après un énorme travail de Warren Zaïre-Emery pour servir le Bondynois, Mbappé s’en est allé crucifier Tomori et Maignan (1-0, 32e). À la mi-temps, le PSG était devant, mais le score restait quand même très flatteur, même si l’AC Milan n’a toujours pas marqué en Ligue des Champions depuis 225 minutes.

La suite après cette publicité

Nul ne sait si Luis Enrique a passé une soufflante ou non à ses joueurs, mais toujours est-il qu’au retour des vestiaires, Paris a remis les pendules à l’heure. Sur un contre initié par Vitinha, Ousmane Dembélé pensait inscrire son premier but sous les couleurs parisiennes. Malheureusement pour l’ex-Blaugrana, la VAR en a décidé autrement à cause d’une grosse faute d’Ugarte (48e). Ce n’était que partie remise. Cinq minutes plus tard, on retrouvait Dembélé et cette fois, sa frappe repoussée par Mike Maignan trouvait Randal Kolo Muani pour le but du break (2-0, 53e). KO et moins pressant, Milan accusait le coup. Sans un Maignan inspiré, Mbappé aurait même pu sceller le sort du match après un énorme travail de WZE (58e). Passeur décisif record, le titi parisien de 17 ans a rendu l’une de ses meilleures copies avec les Rouge et Bleu. Dominés, les Lombards ont toutefois rappelé au champion de France en titre qu’il ne fallait jamais s’endormir sur ses lauriers en Ligue des Champions. Rafael Leão (78e, 84e) et Olivier Giroud (81e) ont fait parcourir un dernier frisson dans les travées du Parc et si le Portugais n’avait pas multiplié les mauvais choix, la fin de match aurait été toute autre. Heureusement pour le PSG, il n’en sera rien. Si Mbappé aurait bien aimé inscrire un doublé, Maignan ne lui a fait aucun cadeau (82e). En revanche, quoi de plus mérité que de voir la rencontre se conclure sur un nouvel exploit de Zaïre-Emery, passeur décisif pour Kang-in Lee (89e). 3-0, Paris a assuré l’essentiel. Après la claque reçue à Newcastle, cette victoire permet aux Franciliens d’effacer le faux pas de St James’ Park. Mieux, les Rouge et Bleu ont repris la tête de leur groupe.

Revivre le film du match ici