Real Madrid : Kylian Mbappé investit dans un nouveau business juteux

Kylian Mbappé est sur tous les fronts. Alors qu’il est présent dans le groupe qui va affronter le LOSC ce soir en Ligue des champions, le joueur du Real Madrid mène une vie d’homme d’affaires en parallèle. Après avoir lancé sa société de production de contenus vidéo (Zebra Valley) et être devenu actionnaire de la boîte Sorare, il a déjà racheté cet été le Stade Malherbe de Caen via son fonds d’investissement Coalition Capital. Mais le Bondynois ne veut pas s’arrêter là.

Ce mercredi, RMC Sport révèle que l’ancien du PSG a décidé d’investir dans la société de produits électroniques haut de gamme Loewe. Une marque en plein boom avec laquelle il collabore depuis déjà un petit moment puisqu’il en est l’un des ambassadeurs. Mbappé a voulu s’impliquer beaucoup plus et vient donc d’acquérir plus de 10% de la société allemande. On n’arrête plus le capitaine des Bleus !