Serie A : l’AC Milan s’en sort bien contre Côme

Suite de la 29e journée de Serie A ce dimanche après-midi. Le promu de Côme se déplaçait chez son voisin de Lombardie pour affronter l’AC Milan sur la pelouse de San Siro. Du côté des Lariani, l’objectif était de faire le plein de points pour se rapprocher du ventre mou et ainsi continuer à valider son maintien dans l’élite italienne. Les Rossoneri voulaient aussi s’imposer pour essayer de retrouver une solide place dans la course à l’Europe et ainsi éponger la crise. Au cours de la première période, l’attaquant français, Lucas Da Cunha, a ouvert le score pour les visiteurs (33e) peu avant la pause. Dans le second acte, l’irrésistible Christian Pulisic a égalisé pour les Milanais (53e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Milan 47 29 +11 13 8 8 44 33 13 Côme 29 29 -11 7 8 14 35 46

A l’approche du dernier quart d’heure, Tijjani Reijnders a marqué le but de la victoire (75e) et ainsi empocher les trois points (2-1). A noter l’expulsion en fin de rencontre de Dele Alli du côté de Côme. Au classement, Côme reste à sa 13ème position dans le ventre mou, tandis que l’AC Milan grimpe à la 7ème position et devra désormais réaliser une grosse fin de saison pour espérer empocher un ticket européen. Le weekend prochain, les Lariani accueilleront Empoli, alors que les Rossoneri se déplaceront en Campanie pour défier Naples, lors de la 30e journée du championnat italien.