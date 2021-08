OGCN-OM : la presse européenne n'a pas raté une miette des incidents

La suite après cette publicité

À l'heure où la LFP tente de vendre tant bien que mal son produit à l'étranger, et que la Ligue 1 vient d'accueillir un joueur du calibre de Lionel Messi, nul doute que le football français se serait bien passé des évènements de dimanche soir. Inutile de revenir sur ce qui s'est réellement passé une énième fois, mais une chose est sûre, l'image de notre football n'en sort pas grandie. Il faut dire qu'à l'étranger, les images de l'enceinte niçoise ont été reprises de partout.

Ainsi, les images et les vidéos du match occupent souvent les premières encarts des sites internet des médias sportifs européens ; ce qui ne serait jamais arrivé en cas de scénario de match normal. « Une véritable honte », titre ainsi le quotidien espagnol Marca sur son site. « Une scène lamentable a été vécue lors du Nice-Marseille », indique de son côté AS, toujours en Espagne. Chez nos voisins italiens, c'est plus ou moins pareil. « Les images terribles de Nice-Marseille », y va de son côté la Gazzetta dello Sport, qui parle de vidéo « choc ». « Le chaos à Nice », titre le Corriere dello Sport.

Des incidents repris partout

Chez les Anglais, les incidents de l'Allianz Riviera font carrément la une de la rubrique sport du Daily Mail. « Chaos à Nice », indique aussi le tabloïd britannique, qui évoque des scènes relativement moches. « Les supporters locaux envahissent le terrain pour attaquer les joueurs », résume-t-il. Du côté du Telegraph ou de Sky Sports, on évoque aussi ces incidents, avec un peu plus de sobriété. « Pas très nice », blague The Sun, en faisant un jeu de mot avec la ville de Nice et le mot anglais nice, qui pourrait se traduire par « gentil ».

« Des scènes de persécution !», indique Sport Bild en Allemagne. « Le match entre OGC Nice et l’Olympique de Marseille dérape complètement. En plus des bagarres sur le terrain, les présidents des clubs se disputent aussi », résume Sport1. Autant dire qu'à l'étranger, l'image du championnat de France, déjà pas reluisante, en prend encore un coup...