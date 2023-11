PSG - Newcastle : la semaine désastreuse de Gianluigi Donnarumma !

Sur la pelouse du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain espérait prendre sa revanche après n’avoir été que l’ombre de lui-même en octobre dernier à St James Park contre cette solide équipe de Newcastle. Malheureusement, au cours de cette 5ème journée du groupe F de Ligue des champions, tout ne s’est pas passé comme prévu pour la troupe de Luis Enrique. Il a fallu patienter la 98ème minute pour que les Parisiens puissent pousser un ouf de soulagement. En effet, Kylian Mbappé a inscrit un pénalty, permettant aux locaux de ce mardi soir d’égaliser et de prendre le point du match nul (1-1). Les Magpies avaient ouvert le score en première période sur une action où la défense s’est montrée totalement passive avec un Gianluigi Donnarumma, une nouvelle fois, fautif sur le but de Newcastle. Une erreur qui boucle une terrible fin de mois de novembre pour l’Italien. Et pourtant, tout avait si bien commencé à San Siro pour son retour à Milan.

«Il a beaucoup d’expérience, de personnalité. Le football est une passion, les supporters ont démontré leur position. L’environnement est comme ça quand on aime un joueur. Il a joué un grand match», s’était réjoui Luis Enrique en conférence de presse à San Siro, après la défaite du PSG durant laquelle le portier italien avait mis tout le monde d’accord contre les Rossoneri avec un total de six parades dans un contexte électrique pour son retour en Lombardie. Pour rappel, le gardien avait été arrosé par des milliers de petites coupures «Dollarumma» avec l’inscription «mercenaire» sous la tribune de la Curva Sud à plusieurs reprises durant la rencontre, là où y étaient d’ailleurs affichées fièrement plusieurs banderoles anti-Gigio. Des chants d’insultes et des sifflets avaient également été repris en cœur par tout le stade. Quelques jours plus tard, il ressortait une prestation gargantuesque dans la victoire contre Reims en Ligue 1 avec sept arrêts. Mais cette semaine, le scénario a été bien différent.

Encore une erreur !

Face à l’AS Monaco (victoire 4-1), vendredi dernier lors de la 13ème journée de Ligue 1, Gianluigi Donnarumma avait réalisé une première grosse erreur de relance. En effet, le natif de Castellammare di Stabia s’est montré coupable d’une terrible boulette au pied, permettant aux Monégasques d’égaliser par l’intermédiaire de Takumi Minamino (22e). «Le foot est un sport fait d’erreurs. Le problème est que quand c’est un attaquant ou un milieu ce n’est pas grave, quand c’est un gardien ça se voit beaucoup plus. Le plus important pour moi est que mes joueurs réalisent sur le terrain ce que je leur demande. Gigio a été superbe. Il s’est relevé après une erreur. Moi, je commets des erreurs à chaque match. Je suis enchanté de son rendement», avait pourtant relativisé Luis Enrique en conférence de presse après la victoire parisienne contre Monaco vendredi dernier. Rebelote et bis repetita pour l’Italien ce mardi soir.

Contre Newcastle, dans une rencontre pourtant très décisive pour son équipe qui jouait sa qualification ou sa survie en cas de victoire parisienne doublée d’un résultat différent qu’un succès milanais contre Dortmund, Gianluigi Donnarumma n’a pas été à la hauteur du rendez-vous. En effet, il n’a jamais semblé serein - même s’il n’a pas été aidé par le laxisme et la passivité de sa défense. Bien avant sa grosse erreur, il a mis en difficulté Achraf Hakimi sur son côté droit avec une très mauvaise relance au pied (12e), ce qui va donner un peu plus de grain à moudre sur le débat de ses lacunes au pied. Mais le vrai point noir de sa soirée réside sur l’action de l’ouverture de score anglaise. Après une percée fulgurante dans la défense parisienne, Tino Livramento a armé une frappe que le portier italien a repoussé dans l’axe de sa surface, ce qui a laissé tout le temps à Alexander Isak de pousser le cuir au fond des filets (24e). Une faute de main bien étrange et même inhabituelle pour Donnarumma qui sait, normalement, étendre son mètre 96 pour repousser les dangers sur les côtés. On n’oubliera pas son carton jaune (72e) pour protestation trop virulente auprès de Monsieur Szymon Marciniak.