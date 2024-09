Les options du FC Barcelone pour remplacer Marc-André ter Stegen

Soirée maussade pour le FC Barcelone. Certes, les Catalans ont obtenu une belle victoire, s’imposant 5-1 sur la pelouse de Villarreal, au terme d’un déplacement toujours compliqué. Portés par le trio Lewandowski-Raphinha-Lamine Yamal, les hommes d’Hansi Flick ont ainsi ajouté un sixième succès au compteur en six journées de Liga, signant une entame de championnat parfaite. Mais ils ont aussi perdu gros…

La suite après cette publicité

Juste avant la pause, Marc-André ter Stegen s’est ainsi gravement blessé au genou, retombant mal sur une sortie aérienne. En attendant des examens plus poussés au cours de cette journée de lundi, les médias catalans annoncent tous une période d’absence de minimum 9 mois. Les larmes du joueur lors de sa sortie ne laissaient de toute manière que peu de places au doute… Un vrai coup dur pour les Catalans, puisque même si le portier germanique était un peu critiqué par moments, notamment après ce match face à Monaco, il restait une valeur sûre…

À lire

FC Barcelone : Marc-André ter Stegen forfait toute la saison !

Peu de gardiens libres disponibles

La presse espagnole dévoile notamment les possibilités du Barça pour remplacer le portier. AS nous indique ainsi qu’aujourd’hui, la seule option pour avoir un remplaçant opérationnel dès maintenant est de recruter un gardien libre de tout contrat. Un portier libre pourrait être enregistré immédiatement et être disponible pour jouer sous les ordres d’Hansi Flick. Les règles du fair-play financier de la Liga en cas de grosse blessure permettraient au Blaugranas d’allouer 80% du salaire du blessé - Ter Stegen en l’occurrence - pour le nouveau joueur. L’Allemand touchant 9 millions d’euros, les Barcelonais pourraient ainsi offrir un salaire d’environ 7 millions d’euros à un portier libre, ce qui offre une grosse marge de manœuvre à la direction.

La suite après cette publicité

Seulement, ils sont assez rares. On retrouve Keylor Navas, Jordi Masip, Edgar Badia, Tomas Vaclik ou Loris Karius comme principales options. La règle du joker médical permettant de recruter un joueur de Liga même hors mercato en cas de blessure, utilisée à l’époque pour enrôler Martin Braithwaite, n’existe plus. Dans le cas où aucun gardien libre ne soit jugé intéressant par la direction, il faudrait donc attendre l’ouverture du mercato hivernal de janvier, et, en attendant, continuer de compter sur Iñaki Peña, le deuxième gardien. Ander Astralaga, portier de l’équipe B et considéré comme particulièrement prometteur, est aussi une option. Un sacré casse-tête que la direction catalane aurait bien aimé ne pas devoir gérer…