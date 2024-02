Brest pourrait devoir jouer la Ligue des Champions dans un autre stade

C’est l’une des belles surprises de la Ligue 1 édition 2023-2024. Après 23 journées, le Stade Brestois surprend tout son monde en pointant à la 2e place au classement. Alors que le club breton a longtemps bataillé la saison dernière pour sa survie au sein de l’élite du football français, il s’autorise dorénavant à rêver d’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Toutefois, un obstacle de poids risque de se dresser sur la route des Ty-Zefs.

La suite après cette publicité

S’il venait à terminer parmi les quatre premiers à l’issue de la saison en cours, le club finistérien pourrait devoir délocaliser ses matches à domicile pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. La raison ? Selon Le Télégramme, le stade Francis-Le Blé, actuel fief du SB29, n’est pas conforme aux normes de l’UEFA pour accueillir la plupart des rencontres européennes. Actuellement classée catégorie 2, l’enceinte sportive brestoise ne peut accueillir que les rencontres du 1er et 2e tour de qualifications pour la C1 et la C4. De ce fait, Francis-Le Blé devra subir des aménagements indispensables pour espérer basculer dans la catégorie 4 et obtenir l’aval de l’instance européenne.