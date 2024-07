Abdoulaye Ndiaye file à Brest

https://www.estac.fr/abdoulaye-ndiaye-prete-au-stade-brestois-avec-option-dachat/

Abdoulaye Ndiaye prêté au Stade Brestois avec option d'achat - ESTAC

L’ESTAC annonce le départ d’Abdoulaye Ndiaye en prêt avec option d’achat. Il disputera la saison 2024/2025 sous les couleurs du Stade Brestois 29, qualifié en Ligue des Champions. Arrivé en provenance de l’Olympique Lyonnais l’été dernier, le défenseur sénégalais aura disputé 31 rencontres sous le maillot bleu et blanc et délivré 3 passes décisives. Ses bonnes performances troyennes lui ont notamment permis de participer à la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN) sous les couleurs de son pays, le Sénégal. L’ensemble du club lui souhaite une belle saison en terre brestoise !