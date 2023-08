Al-Ittihad : Karim Benzema sort blessé à 4 jours du choc face à Al-Hilal !

Très mauvaise nouvelle pour Al-Ittihad et Karim Benzema à seulement quelques jours du choc face à Al-Hilal ! Le Ballon d’Or 2022 et ancien joueur du Real Madrid s’est blessé face à Al-Wehda. Quelques minutes avant la pause, l’attaquant français a subi une béquille sur l’intervention de son adversaire direct, Jawad El Yamiq. Le joueur de 35 ans a tout de suite grimacé mais il a essayé de tenir sa place sur la pelouse le plus longtemps possible.

Dans la foulée, Karim Benzema s’est à nouveau mis au sol et l’attaquant d’Al-Ittihad a ensuite reçu des soins de son staff médical. Malgré toute sa bonne volonté, le natif de Lyon n’a pas pu continuer la rencontre et il a cédé sa place à Jota. Alors que les actuels leaders de la Saudi Pro League doivent affronter Al-Hilal vendredi prochain pour le choc du championnat saoudien, Nuno Espírito Santo va sûrement devoir faire sans son Ballon d’Or en titre…