Arsenal - Chelsea : les compositions officielles

London is… ? Arsenal reçoit Chelsea ce dimanche à 14h30 dans un derby bouillant comptant pour la 29e journée de Premier League, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir concédé trois contre-performances de suite en championnat (2 nuls, une défaite), les Gunners voudront s’imposer contre leur voisin pour reprendre de la confiance et prendre de l’avance dans la course à la Ligue des champions à la fin de la saison. Mais Chelsea, 4e avec un point d’avance sur Manchester City, pourrait jouer les trouble-fêtes.

Pour ce faire, Arteta a aligné un 4-2-3-1 avec Merino en pointe devant Martinelli, Odegaard et Trossard. Saliba et Gabriel sont titulaires en défense avec Timber et Lewis-Skelly. Du côté des Blues, les Français Badiashile et Fofana joueront dans une défense à cinq avec Reece James, Colwill et Cucurella. Caicedo et Enzo Fernandez devront animer l’entrejeu.

Les compositions officielles :

Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly - Partey, Rice - Martinelli, Odegaard, Trossard - Merino.

Chelsea : Sanchez - James, Fofana, Badiashile, Colwill, Cucurella - Caicedo, Fernandez - Sancho, Neto, Nkunku.