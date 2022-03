PSG : le sort de Mauricio Pochettino est scellé

La suite après cette publicité

Mauricio Pochettino était ko debout. Hier soir, le triplé de Karim Benzema, qui a offert la qualification au Real Madrid, a été un vrai uppercut dans le visage de l'entraîneur argentin. Un technicien qui a préféré parler d'une possible erreur d'arbitrage sur le premier but de KB9 plutôt que de ses propres erreurs après la rencontre lors de sa conférence de presse qui avait pour une fois un peu d'intérêt.

«C'est facile : je crois que c'est évident. Le premier but a changé le match. Je me demande ce que fait la VAR. C'est une honte, il y a faute. Après ça le match a changé, pendant 60 minutes on a dominé le Real, ce but a tout changé. C'est impossible de ne pas parler de cette grosse erreur faite par les arbitres. Je ne l'accepte pas et je ne le pardonnerais pas. Je ne parlerais pas des performances.»

Un avenir loin de Paris

Nous, en revanche, on veut bien parler de la sienne. Il y a eu tout d'abord le choix de titulariser Gianluigi Donnarumma, coupable sur le premier but de Benzema, plutôt que de miser sur Keylor Navas, habitué des grandes joutes européennes et de retour face à son ancien club. Il serait un peu trop facile d'accabler Pochettino sur ce point puisqu'il a eu juste une bonne partie de la rencontre où son PSG a mené. En revanche, l'Argentin n'a pas su réagir quand le navire parisien a commencé à tanguer.

Les joueurs rentrants n'ont rien apporté à l'image d'un Di Maria fantomatique. Messi et Neymar ont sombré et il n'a pas osé les sortir, espérant certainement un éclair de génie. Premier coupable après cette élimination, avec le malheureux Donnarumma, selon la presse, Mauricio Pochettino ne devrait pas faire long feu sur le banc francilien. Le Parisien annonce que son avenir va s'écrire loin de la capitale. L'humiliation subie hier a été la goutte d'eau pour les dirigeants franciliens.

Pochettino espère toujours MU

Car à cela, il faut ajouter un titre de champion de France perdu l'an dernier et une élimination en Coupe de France cette saison avec le plus gros mercato jamais mené par le PSG versions QSI. Sauf catastrophe industrielle, Paris devrait être champion. Une fois ce titre remporté, Pochettino devrait s'en aller, lui qui a donc connu une terrible remontada comme Unai Emery ou Thomas Tuchel avant lui.

L'ancien coach de Tottenham n'aurait d'ailleurs pas attendu son échec pour commencer à prospecter ailleurs. Le Telegraph explique qu'il aimerait revenir en Premier League voire en Liga et qu'il viserait toujours le banc de Manchester United, un club qui lui fait les yeux doux depuis un moment. En public, Pochettino n'a pas souhaité évoquer son cas hier soir. « C'est tout simplement impossible d'en discuter maintenant, ce n'est pas le bon moment. Nous sommes vraiment déçus ». Les dirigeants du PSG aussi. Et Pochettino devrait en faire les frais. De quoi donner encore un peu plus de poids à la rumeur Zinedine Zidane puisque ce dernier garde un contact régulier avec l'Emir Al-Thani propriétaire du club parisien...