Menu Rechercher
Commenter
Coupe de France

CdF : Reims gifle Le Mans et verra les quarts

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le trophée de la Coupe de France @Maxppp

Coup d’envoi des huitièmes de finale de la Coupe de France avec un choc 100% Ligue 2 entre Reims et Le Mans. Les deux formations cartonnent en championnat (2e et 3e du classement), ce qui laissait présager d’un beau spectacle. Et ce sont les Champenois qui ont fait la différence à la 38e minute grâce à une réalisation de Leoni.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, les Rémois n’ont pas laissé l’opportunité aux Manceaux de revenir. Leoni s’est offert le but du break et un doublé (71e), avant que Benhattab ne scelle l’issue du match (84e). Grâce à ce succès 3-0, le finaliste de l’édition 2025 est le premier qualifié pour les quarts de finale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Reims
Le Mans

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Reims Logo Reims
Le Mans Logo Le Mans FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier