CdF : Reims gifle Le Mans et verra les quarts

Coup d’envoi des huitièmes de finale de la Coupe de France avec un choc 100% Ligue 2 entre Reims et Le Mans. Les deux formations cartonnent en championnat (2e et 3e du classement), ce qui laissait présager d’un beau spectacle. Et ce sont les Champenois qui ont fait la différence à la 38e minute grâce à une réalisation de Leoni.

Au retour des vestiaires, les Rémois n’ont pas laissé l’opportunité aux Manceaux de revenir. Leoni s’est offert le but du break et un doublé (71e), avant que Benhattab ne scelle l’issue du match (84e). Grâce à ce succès 3-0, le finaliste de l’édition 2025 est le premier qualifié pour les quarts de finale.