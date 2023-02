Paris sportifs : nos pronostics et 10€ en freebets offerts pour Monaco-PSG

Le Paris Saint-Germain est clairement dans le dur. Et Paris n’aura plus le droit à l’erreur pour sa grande répétition générale, samedi (17 heures) à Monaco (23e journée de Ligue 1) au stade Louis II, avant de retrouver le Bayern Munich en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, trois jours plus tard. Battu à Marseille (2-1) mercredi en Coupe de France, le club de la capitale se trouve dans une situation plus que délicate. Loin d’être rassurants dans le jeu, en étant fébriles défensivement et amorphes offensivement, les champions de France en titre sont clairement en manque de leur star, Kylian Mbappé. Pour ne rien arranger, avant le déplacement sur le Rocher ce week-end face à des Monégasques prêts à en découdre, Lionel Messi s’est blessé et sera absent. Pire, il est incertain pour la réception du Bayern en C1.

On vous l’expliquait, le Paris SG n’est clairement pas au top de sa forme en ce début de mois de février. Alors que Christophe Galtier se retrouve confronté à un calendrier surchargé et rempli de gros matchs à aborder, le coach marseillais doit composer avec des blessures importantes et un effectif amoindri. Surtout après un mercato hivernal où aucun joueur n’est arrivé. Depuis le retour de la Coupe du Monde au Qatar, le PSG peine à séduire sur le terrain et aligne les contre-performances (défaites à Lens, Rennes et Marseille). Au contraire de l’AS Monaco, qui reste elle invaincue en championnat depuis le retour de la Ligue 1 (7 matchs sans défaite). Paris, à trois jours d’un choc européen, aura fort à faire à Louis II et on imagine bien une rencontre serrée où les Monégasques ne vont clairement pas rendre la vie des Parisiens facile, comme à l’aller au Parc des Princes (1-1). Un match nul entre les deux formations est donc plus qu’envisageable…

Le capitaine de l’AS Monaco sera assurément l’un des principaux dangers à surveiller et à contrôler pour le Paris SG. Même s’il ne dispute que rarement l’intégralité des matchs (15 titularisations, 3 entrées en jeu et 4 rencontres en restant sur le banc, pour seulement 6 matchs pleins), Wissam Ben Yedder reste l’un des meilleurs buteurs de notre Ligue 1, en témoignent ses 12 buts depuis le début de la saison et surtout ses 8 buts inscrits lors des 6 derniers matches de L1. L’ancien Toulousain aime marquer à Louis II (7 de ses 12 réalisations cette année) et le PSG apparaît comme la proie idéale pour l’international français (qui a déjà marqué à cinq reprises face à Paris durant sa carrière), qui aura à cœur de prouver que, du haut de ses 32 ans, il demeure l’arme la plus redoutable de Philippe Clement.

Tous les yeux seront rivés sur lui à Monaco. Alors que Kylian Mbappé s’est blessé pour 3 semaines et que Lionel Messi a lui aussi été touché aux ischios mercredi, lors de la défaite contre l’OM en 8e de finale de Coupe de France, Neymar Jr aura la lourde tâche de porter le club de la capitale sur le Rocher, avant de peut-être devoir réitérer cette performance au Parc des Princes, face au Bayern Munich. Déjà auteur de 12 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, la star de la Canarinha, seul rescapé du jour de la MNM, va devoir faire taire les critiques et les doutes jaillissants à son égard au regard de ses prestations récentes décevantes. Habitué à la pression, Neymar aime aussi en jouer pour mieux performer sur le pré. Ce qui pourrait faire des dégâts à Louis II, contre l’ASM, une équipe qui lui réussit plutôt bien, lui qui a déjà marqué à cinq reprises face au club de la Principauté…

