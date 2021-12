Manchester United : Ralf Rangnick ne compte pas retenir Paul Pogba !

La suite après cette publicité

Sixième de Premier League après quinze journées, et qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions dont le tirage au sort aura lieu lundi aux alentours de 13h, Manchester United s'apprête à défier Norwich City ce samedi soir (18h30). Bien évidemment, un résultat positif est attendu par les dirigeants des Red Devils, qui sont déjà très actifs en coulisses sur d'autres dossiers. En effet, le mercato hivernal approche et il va falloir passer la vitesse supérieure, surtout concernant Paul Pogba.

En fin de contrat en juin prochain, l'international français (89 sélections, 11 buts) n'a toujours pas signé de nouveau bail avec les pensionnaires d'Old Trafford et un départ semble de plus en plus proche, surtout qu'il pourra négocier librement avec d'autres écuries dès le 1er janvier 2022. D'ailleurs, ce vendredi, son agent Mino Raiola avait tout de même expliqué qu'une offre de prolongation était sur la table : « nous avons de nombreuses offres pour lui, dont une prolongation de contrat. On verra ce qui est le mieux pour lui. » Mais ce qui est certain, c'est que le nouvel entraîneur Ralf Rangnick ne fera rien pour le garder !

«Les joueurs doivent avoir envie de rester»

Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille du match de Premier League contre les Canaries, le technicien allemand a été très direct en expliquant qu'il voulait des joueurs impliqués dans le projet MU, et qui ont vraiment envie de rester. «Je ne dirais pas qu'il ne vaut pas la peine d'être gardé mais les joueurs doivent avoir envie de rester et de jouer pour le club. Si un joueur ne veut pas jouer pour un club comme Manchester United, même à long terme, je ne pense pas qu'il soit utile de le convaincre de changer d'avis. C'est un club tellement important, avec un soutien fantastique, que je ne pense pas que quiconque au club devrait essayer de convaincre un joueur de rester», a-t-il envoyé comme le rapporte BBC Sport.

Relancé sur le champion du Monde 2018, Ralf Rangnick en a dit un peu plus, évoquant notamment l'avenir et cette saison 2021/22 sous les couleurs mancuniennes : «la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir comment le faire revenir en pleine forme. Il peut être un joueur important, j'en suis pleinement conscient. Mais c'est vrai pour tous les joueurs. Je ne suis pas seulement l'entraîneur de Paul Pogba. Je suis aussi l'entraîneur de tous les autres joueurs.» Blessé aux ischios depuis mi-novembre, Paul Pogba n'est plus apparu avec MU depuis le 2 novembre en C1 contre l'Atalanta. Un retour est attendu fin décembre, début janvier. Au moment de l'ouverture du mercato d'hiver...