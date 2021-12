MU : les dernières confidences de Mino Raiola sur Paul Pogba

En plus d’Erling Haaland, Mino Raiola doit également gérer le futur de Paul Pogba, dont le contrat prend fin au mois de juin 2022. Et voici les dernières révélations de l’agent dans un entretien accordé à SPORT1. « Nous avons de nombreuses offres pour lui, dont une prolongation de contrat. On verra ce qui est le mieux pour lui », a-t-il indiqué, avant d’être relancé sur une offre possible du Bayern Munich.

« Pas encore, mais ça viendra peut-être demain. Il faut le demander au Bayern. Nous nous occupons de tout. Mais le Bayern est le seul à pouvoir se le permettre (en Allemagne). Je pense qu'on en saura plus dans deux mois. Savez-vous réellement que nous avons failli amener Matthijs de Ligt à Munich ? Nous étions en très bonnes discussions. C'est dommage que ça n'ait pas marché au final. »