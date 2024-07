Al-Qadsiah à la lutte avec Fenerbahçe pour Youssef En-Nesyri

Le Séville FC a entamé depuis plusieurs semaines une révolution dans son effectif et plusieurs joueurs sont amenés à faire leurs valises. Et ce sera certainement de l’international marocain Youssef En-Nesyri. Débarqué en provenance de Leganés en 2020, le buteur de 27 ans a grandi dans le club andalou et s’est imposé comme une référence du championnat espagnol. Auteur de 73 buts en 196 matches sous le maillot sevillan, il avait souvent réussi à s’illustrer dans une équipe pas toujours séduisante offensivement. Et après quatre années de bons et loyaux services, il semble être arrivé au bout de son aventure. Longtemps lié par le passé à la Premier League et West Ham, il se dirige vers une tout autre destination.

Selon nos informations, il est dans le viseur de Fenerbahçe depuis plusieurs semaines et les négociations ont débuté. Le club turc emmené par José Mourinho en avait fait sa priorité et les deux clubs viennent d’ailleurs de tomber d’accord concernant le transfert du buteur marocain. Reste maintenant à convaincre En-Nesyri de rejoindre la Super Lig. Car un autre club est sur le dossier. Toujours d’après nos indiscrétions, le puissant club saoudien d’Al-Qadsiah qui vient juste de remonter en première division veut frapper fort sur le mercato cet été et a ciblé le Marocain. Ces dernières heures, les discussions se sont même accélérés avec une proposition financière logiquement très intéressante aussi bien pour le joueur que pour Séville puisque En-Nesyri est encore lié aux Sévillans jusqu’en juin 2025.