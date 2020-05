Le Barça observe un grand espoir du FC Séville

Le nom d'une pépite du football espagnol est étroitement lié au FC Barcelone. En effet, Mundo Deportivo rapporte que le club catalan observe avec attention l'espoir du FC Séville, Diego Fernández Talaverón (18 ans). Évoluant sur la ligne d'attaque, le natif d'Almeria s'est distingué avec le club andalou pour avoir marqué 22 buts en autant de matches avec la Juvenil B.

Selon le quotidien espagnol, le jeune homme a toutes les qualités requises pour devenir un grand attaquant : une bonne finition devant le but, une bonne capacité de débordement, une aisance technique et de la vitesse. De plus, il peut jouer à plusieurs postes en attaque et est ambidextre. Pour toutes ces raisons, Diego Fernández Talaverón est un élément très suivi par le FCB, qui pour l'instant n'est pas passé à l'action dans le but de le recruter.