Saint-Étienne - Bordeaux : les compositions officielles

Deux monuments du football français s'affrontent à 15 heures. A l'occasion de la huitième journée de Ligue 2, Bordeaux se rend sur la pelouse de Saint-Étienne (Un match à suivre en direct sur notre site). Après sept rencontres et une seule défaite au compteur, les Girondins occupent la première place de la L2 avec 14 points. L'ASSE elle se traîne en fond de classement avec une seule petite victoire. Les Verts, pénalisés de trois points avant le début du championnat suite aux incidents lors du barrage face à Auxerre, sont dix-neuvièmes avec seulement quatre points.

Pour cette rencontre, Laurent Batlles doit composer sans son gardien Green, expulsé à Pau lors de la journée précédente. C'est Dreyer qui le remplace dans le but des Verts. L'entraîneur de l'ASSE effectue d'autres changements avec l'apparition de Pétrot en défense centrale et celle de Pintor en tant que piston gauche. Au milieu, Monconduit a été préféré à Mouton. Côté Girondins, David Guion effectue deux changements suite au succès sur la pelouse du Paris FC (3-1) le week-end dernier puisque Barbet remplace Gregersen dans l'axe de la défense et Nsimba débute à gauche. Pour le reste, c'est du classique avec la présence de Maja devant, celle de Lacoux au milieu et bien sûr Poussin dans la cage.

Les compositions officielles

Saint-Étienne : Dreyer – Briançon, Giraudon, Pétrot – Maçon, Bouchouari, Monconduit, Pintor – Chambost – Krasso, Wadji.

Bordeaux : Poussin – Bokele, Mwanga, Barbet, Nsimba – Ignatenko, Lacoux, Fransergio – Elis, Maja, Bakwa.