Ajax : Mohamed Ihattaren de retour à la Juventus en janvier

L’Ajax a informé Mohamed Ihattaren et la Juventus que l’option d’achat, consécutive au prêt du joueur de 20 ans, ne sera pas activée par le club ajacide. Dans cette perspective, le prêt de la pépite néerlandaise expirera le 3 janvier 2023 et ne sera pas prolongé. Ihattaren devra donc retourner dans le Piémont lors du prochain mercato hivernal.

Pour rappel, le natif d'Utrecht avait été prêté par le club italien depuis le mois de janvier 2022. Avant cela, le joueur est passé par l’académie des jeunes du PSV Eindhoven avant de rejoindre la Juventus à l’été 2021. Le club italien l'a immédiatement prêté à la Sampdoria avant de le prêter à nouveau six mois plus tard à l'Ajax donc.

