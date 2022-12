CdM 2022, France-Pologne : Olivier Giroud évoque le coup de gueule de Varane à la mi-temps

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse ce mardi, Olivier Giroud (36 ans) s'est exprimé, deux jours après la qualification des Bleus en quart de finale de la Coupe du monde au Qatar. L'équipe de France a disposé de la Pologne (3-1) avec un but de Giroud (désormais meilleur buteur de l'histoire des Bleus) et un doublé de Mbappé, mais la décision s'est faite tardivement malgré l'avantage au score à la mi-temps. Le vice-capitaine de la France, Raphaël Varane, a poussé une soufflante durant la mi-temps.

« Varane a pris la parole plus longuement. Il a eu des mots justes, qui ont fait mouche dans la tête des mecs, parce que sur l'énorme occasion polonaise, on se retrouve heureux de ne pas être mené au score. On a la chance de revenir aux vestiaires avec un but, il avait a cœur, comme Lloris et moi, de mettre une piqûre de rappel, qu'il ne fallait pas se relâcher, corriger certaines choses, ce bloc, cette solidité, cette générosité, solidarité, cet état d'esprit. Il avait senti qu'on avait parfois lâché trop facilement, qu'on avait des gestes d'humeur qu'on ne veut pas voir dans cette équipe. Il ne faut pas oublier que ce que l'on dégage dans notre body language, c'est important pour rester positif. C'était plus pour remettre un coup de collier. »