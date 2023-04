Ballon d’Or : Ancelotti croit à un nouveau triomphe de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Auteur d’un triplé ce mercredi face à Barcelone (0-4), en demi-finale retour de Coupe du Roi au Camp Nou, Karim Benzema a retrouvé ses habits de lumière qui l’accompagnent lors des rendez-vous de gala. S’il n’était au départ pas le candidat numéro un à sa propre succession pour le Ballon d’Or, Carlo Ancelotti veut croire aux chances du Français de rafler la mise une nouvelle fois cette année.

«Le travail qu’il a effectué durant la trêve internationale l’a beaucoup aidé. Il se trouve dans une condition physique optimale, et avec les qualités qu’il a, il crée des différences, forcément. Il reste l’un des meilleurs joueurs du monde, a indiqué le technicien italien après la rencontre. Pas seulement des attaquants. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Peut-il aller chercher un nouveau Ballon d’Or? Et pourquoi pas?!», a-t-il ajouté. Cela pourrait passer par un 6e sacre en Ligue des Champions pour Karim Benzema. Mais d’abord, il faudra franchir l’obstacle Chelsea qui se présentera à Santiago-Bernabéu mercredi prochain, avec la volonté de sauver sa saison, et l’esprit vindicatif après son élimination face aux Merengues la saison dernière.

