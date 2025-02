Ligue 1 : l’AS Monaco écrase Reims avec un nouveau triplé de Mika Biereth

Ouverture de cette 24e journée de Ligue 1 ce vendredi avec l’AS Monaco qui recevait Reims. Deux équipes sur des dynamiques différentes avec une formation monégasque sur courant alternatif depuis quelques semaines et une équipe rémoise à l’agonie sur une série de 4 défaites de suite en Ligue 1 et aucune victoire depuis plus de 3 mois. Au niveau du classement, l’enjeu était clair. Les hommes d’Adi Hutter pouvaient se rapprocher du podium et mettre la pression sur l’OM et Nice. De son côté, Reims espérait casser sa mauvaise série et s’éloigner de la zone rouge qui se rapproche dangereusement.

Série en cours Plus de statistiques Monaco D N V D D Reims V D D D V

Dans le début de rencontre, c’est l’AS Monaco qui allumait la première mèche grâce à Akliouche qui enroulait une belle frappe, repoussée par Diouf. Dans la foulée, Reims répondait par l’intermédiaire d’Ito qui filait vers le but. Mais l’ancien parisien Kehrer réalisait une intervention parfaite pour l’empêcher d’aller marquer. Quelques minutes plus tard, Embolo butait à son tour sur un Diouf qui maintenait son équipe en vie. Mais après avoir eu quelques occasions, Monaco parvenait à faire sauter le verrou rémois. Et c’est le buteur Mika Biereth qui trouvait la faille (1-0, 34e).

Biereth est en feu

L’attaquant danois profitait d’un centre de Caio Henrique pour devancer Jeng et placer un plat du pied à bout portant. Son premier de la soirée. Et il n’allait pas s’arrêter là. Cinq minutes plus tard, sur un centre d’Akliouche cette fois, il contrôlait tranquillement et avait tout le temps d’ajuster le pauvre Diouf, impuissant (2-0, 39e). Au retour des vestiaires, le buteur danois, toujours lui, terrorisait une nouvelle fois la défense rémoise et s’illustrait par sa capacité à être là au bon moment à chaque fois.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Monaco 43 24 +17 13 4 7 48 31 15 Reims 22 24 -12 5 7 12 26 38

Il profitait de la tête contrée d’Embolo pour pousser le cuir, sans forcer, au fond des filets (3-0, 51e). Son troisième but de la soirée. Son troisième triplé sous les couleurs de Monaco, deux mois seulement après son arrivée. Son 10e but en Ligue 1 en seulement 7 matches. De quoi lui permettre d’être meilleur buteur de Ligue 1 sur l’année 2025 devant Ousmane Dembélé. Et si Reims a tenté timidement de revenir, le score ne bougeait plus. Monaco a réalisé un match sérieux et remonte sur le podium en attendant les autres matches du week-end. De son côté, Reims sombre encore et enchaîne une 5e défaite de suite. Il y a urgence pour les Rémois.