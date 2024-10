Grosse victoire pour Nasser Al-Khelaïfi et l’ECA

Cette semaine, Nasser Al-Khelaïfi a enfilé son costume de président du Paris Saint-Germain ainsi que celui de président de l’ECA (Association européenne des clubs). Lors du dernier congrès de l’association, NAK a d’ailleurs annoncé une excellente nouvelle. «Je suis heureux d’accueillir à nouveau la Juventus dans notre famille. Tous les clubs de l’élite dans plus de vingt pays sont de nouveau membres de l’ECA », a-t-il lâché.

Il s’agit d’une grande victoire pour cette instance et pour Al-Khelaïfi puisque la Juve faisait partie des douze clubs qui avaient quitté l’ECA pour rejoindre le projet de la Superligue il y a quelques années. Si la plupart des écuries frondeuses avaient vite changé d’avis, le Real Madrid, le Barça et la Juventus, menée alors par l’ancien président Andrea Agnelli, avaient persisté. Mais la Vieille Dame a fait machine arrière plus tard avant d’officialiser donc son retour au sein de l’ECA.