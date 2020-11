Rennes : Julien Stéphan encense Hatem Ben Arfa

Une saison et puis s'en va. L'idylle entre le Stade Rennais et Hatem Ben Arfa (33 ans) n'aura malheureusement pas duré plus d'une saison. Le temps tout de même pour les deux parties de rafler une Coupe de France au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain. Vendredi, le milieu offensif des Girondins de Bordeaux retrouvera donc son ancien club au Roazhon Park (19 heures). Présent en conférence de presse, l'entraîneur du club breton Julien Stéphan a évoqué les retrouvailles avec son ancien joueur. Et Stéphan ne conserve que des bons souvenirs du natif de Clamart malgré un épilogue malheureux.

« Pour une première expérience professionnelle, c’est une chance d’avoir eu l’opportunité d’entraîner un joueur comme ça. C’est un joueur très talentueux et différent. Il a une manière de fonctionner différente de beaucoup d’autres joueurs. C’est une grande richesse d’avoir pu connaître ce fonctionnement et d’avoir pu entraîner ce type de joueur. Si j’avais un joueur comme ça aujourd’hui à entraîner, je le gérerai peut-être différemment qu’il y a deux ans. J’ai évolué. Je ne sais pas si je le relance mais lui me lance. S’il n’y avait pas eu ce premier match et cette première victoire (2-0 à Lyon le 5 décembre 2018 avec notamment un but de Ben Arfa, ndlr), ce se serait peut-être vite fini, » a ainsi commenté le technicien breton. Ce dernier ne conserve donc aucune rancune sur le sujet malgré une fin houleuse...