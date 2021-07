Gianluigi Donnarumma est arrivé à Paris

Alors que sa signature était annoncée depuis plusieurs semaines, Gianluigi Donnarumma vient d'arriver à la Factory (siège du Paris Saint-Germain) ce mercredi après-midi afin de finaliser les derniers termes contractuels entre les deux parties. On parle d'un contrat de cinq ans. Le directeur sportif Leonardo est également arrivé avant l'international italien. Son arrivée devrait être officialisée au plus tard jeudi, comme cela avait été le cas avec la signature de Sergio Ramos.

Libre de tout contrat après sa non-prolongation avec l'AC Milan, le gardien de but de 22 ans était pressenti au club de la capitale depuis l'échec des négociations entre son agent Mino Raiola et la direction lombarde. Il avait déjà passé sa visite médicale à Rome le 21 juin, soit durant l'Euro 2020. Il sera donc la quatrième recrue du PSG après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos.