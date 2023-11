Bordeaux : le cri du cœur poignant de Willy Sagnol face à la situation du club

Il y a eu un avant et un après Bordeaux-Rodez pour les Girondins. Alors qu’ils avaient la possibilité de remonter en Ligue 1 un an après leur descente, les hommes de David Guion ont finalement subi un grave moment d’égarement d’un de leurs supporters qui s’en est pris à Lucas Buades, premier buteur ruthénois en cette soirée de mai. Finalement, six mois plus tard, la situation est encore plus délétère pour le club au scapulaire qui pointe à une inquiétante seizième place en Ligue 2. Une situation qui attriste tous les supporters du club, à commencer par Willy Sagnol, ancien coach de Bordeaux entre 2014 et 2016.

Interrogé par nos soins sur la situation du club girondin, le technicien de 46 ans nous a fait part de sa tristesse : «Ça m’embête. Ma famille habite Bordeaux depuis 2014, j’ai mes enfants qui sont des supporters inconditionnels du club. Chaque année, je paye deux abonnements pour mes deux garçons et le mien, même si je suis invité. Mais voir ce qui se passe, ça m’attriste parce que c’est un club qui compte en France. Le problème aussi, plus largement, c’est qu’on voit depuis 5/10 ans des grosses structures acheter des clubs et aujourd’hui, je dirais que si on ne vous juge pas en termes de milliards, c’est difficile d’exister. Aujourd’hui, on voit l’écart entre le TOP 5 en France et le reste.»*

*L’intégralité de l’interview de Willy Sagnol sera disponible sur Foot Mercato à 15h ce dimanche 19 novembre.