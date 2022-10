OL - LOSC : Johann Lepenant ressent l'effet Laurent Blanc

Après la victoire de l'OL contre le LOSC, dimanche soir, lors de la 13ème journée de Ligue 1, Johann Lepenant, qui est entré en jeu à la pause, est revenu, au micro de Prime Video, sur ce précieux succès pour le groupe lyonnais qui enchaîne encore. L'ère Laurent Blanc commence sur de bons rails.

«C'est une victoire heureuse. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas gagné là. Avec le public, c'est forcément une belle communion, donc on profite. Le coach m'a dit que je devais récupérer les ballons, jouer au maximum le plus simple en allant de l'avant, remporter mes duels et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Au sein du groupe, on sent qu'il y a un effet du coach. On est tous ensemble et cela se sent avec le public ce soir. C'est un merveilleux moment et on va profiter», a déclaré le jeune milieu.