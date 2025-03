Une légende du Real Madrid prend la défense de Lamine Yamal

Pur produit madrilène, Guti a passé près de 15 ans chez les pensionnaires du Bernabéu. Formé au sein du club merengue, le gaucher a eu l’occasion de remporter de nombreux titres sous le maillot blanc, et notamment trois Ligues des Champions. Retraité des terrains depuis 2011 et une saison au Besiktas, l’Espagnol continue de suivre ce qui se passe sur le rectangle vert de près. Il est notamment intervenu dans El Chiringuito.

Invité de la célèbre émission espagnole, Guti a été interrogé sur le cas de Lamine Yamal, qui avait reçu des critiques ces derniers mois en raison de son absence de buts, malgré de bonnes performances sur le pré. Et l’ancien madrilène a pris sa défense : « Le défi de Lamine Yamal quand il entre sur le terrain n’est pas de marquer des buts. Son défi est de s’amuser, de faire les choses comme il les fait et d’être un joueur clé. Si j’étais à sa place, ça me dérangerait aussi que dans toutes les interviews on me pose cette question. Je fais une interview et on me demande ça. J’en fais une autre et on me demande ça… » L’intéressé devrait apprécier ce soutien.