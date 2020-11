Barça : Adil Rami vole au secours d'Antoine Griezmann

Rayonnant à l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann vit des moments difficiles depuis son arrivée au FC Barcelone il y a un peu plus d'un an maintenant. Ses relations avec Lionel Messi n'aideraient d'ailleurs pas le Français, selon son entourage. Un entourage qui monte au créneau ces derniers jours. Et "Grizou" compte un soutien de plus à présent.

En effet, Adil Rami l'a défendu lors d'un entretien accordé au Parisien ce jeudi. «Sa situation m'attriste. C'est un type toujours heureux et là, je le vois malheureux en club. Je ne sais pas s'il est victime de jalousies mais j'ai envie de revoir le Griezmann épanoui à l'Atlético de Madrid. Il mérite de retrouver le bonheur». A Barcelone ou ailleurs.