Serie A : Christian Kouamé et Jonathan Ikoné sauvent la Fiorentina à Salerne

Suite de la 33ème journée de Serie A ce dimanche après-midi. Le club de la Salernitana accueillait la Fiorentina, sur sa pelouse du Stadio Arechi. Cette rencontre était l’occasion pour les visiteurs d’entamer une accélération dans la course à l’Europe, alors que les hommes de Vincenzo Italiano espèrent empocher un ticket pour la C3 ou la C4. La première période a été assez partagée entre les deux écuries italiennes, bien que le rythme fut assez bas malgré quelques opportunités du côté de la Viola, sans pour autant se montrer très dangereux. Ce n’était guère mieux dans le second acte mais Christian Kouamé a sauvé les Toscans en inscrivant le premier but du match, avant que Jonathan Ikoné vienne doubler la mise (90e+5) pour sceller le succès (0-2).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Fiorentina 47 32 9 13 8 11 45 36 20 Salernitana 15 33 -44 2 9 22 26 70

Au classement, la Fiorentina, qui compte toujours un match en retard, prend des précieux points dans le championnat italien et remonte à la 9ème place, tandis que la Salernitana reste dans la zone rouge de Serie A avec sa 20ème et dernière position. L’ombre de la Serie B continue de planer au-dessus du club de Campanie. Le week-end prochain, les Granata se déplaceront dans la banlieue romaine pour y défier le promu de Frosinone, alors que la Viola accueillera Sassuolo pour un match capital, lors de la 34ème journée italienne.