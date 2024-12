La sortie forte de Thierry Henry sur son avenir

Thierry Henry sait ce qu’il veut et ce qu’il ne veut pas. Depuis qu’il a lancé sa carrière d’entraîneur, le Français a refusé plusieurs propositions, comme celles des Girondins de Bordeaux. En effet, l’ancien attaquant d’Arsenal et du FC Barcelone ne veut pas se précipiter et faire les bons choix, lui qui a appris de ses erreurs notamment après son passage sur le banc de l’AS Monaco. Après une expérience en Major League Soccer avec l’Impact Montréal, il a ensuite dit oui lorsque la Fédération Française de Football lui a proposé le poste de sélectionneur de l’équipe de France U21 et de l’équipe de France U23, afin de mener les Bleuets lors de Jeux Olympiques de Paris 2024. Le 21 août 2023, il a donc officiellement accepté ce poste. Avec les U21, il a remporté 4 victoires, pour seulement 2 défaites (0 nul).

Avec les U23, il a connu également un joli succès puisqu’ils ont atteint la finale des JO face à l’Espagne (8 victoires, 2 nuls et 1 défaite). Il a terminé cette belle aventure avec une médaille d’argent et un titre de vice-champion olympique. Et à la surprise générale, l’ancien buteur a décidé de s’en aller, pratiquement un an après son arrivée. La FFF avait annoncé la nouvelle via un communiqué de presse officiel publié sur son site. « Thierry Henry, sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, a décidé de mettre un terme à son contrat qui courait jusqu’en juin 2025, pour des raisons qui lui sont personnelles. Au terme d’une campagne exceptionnelle lors des Jeux Olympiques, ponctuée par une médaille d’argent, Thierry Henry s’est entretenu avec Philippe Diallo, le président de la FFF, pour lui faire part de sa décision.»

Henry évoque son avenir

Le coach avait ensuite pris la parole pour faire ses adieux. « Je tiens à remercier la FFF et le président Philippe Diallo, qui m’ont offert cette incroyable opportunité. Obtenir la médaille d’argent aux Jeux Olympiques pour mon pays restera l’une des plus grandes fiertés de ma vie. Je suis incroyablement reconnaissant envers la fédération, les joueurs, le staff et les supporters qui m’ont permis de vivre une expérience magique.» Le sentiment du devoir accompli, Henry a donc décidé de tourner la page et de passer à autre chose. Toutefois, ses performances avec les Bleuets ne sont pas passées inaperçues. Mais l’homme de 47 ans ne s’est pas précipité et a repris son rôle de consultant sur CBS Sport, en attendant qu’une belle porte s’ouvre. Au micro de Skysports, il a d’ailleurs fait un point sur son avenir en tant qu’entraîneur.

« Je n’ai aucun problème à me tester au niveau d’un club. Il faudrait que ce soit quelque chose qui soit juste. Je vais devoir évaluer la situation et voir ce que ça va être et où ça va être parce qu’il faut comprendre quelque chose. Vous savez à quel point c’est dur pour un entraîneur, les gens ne prennent pas ça en considération, à quel point c’est dur pour votre famille, à quel point c’est dur de déplacer vos enfants quelque part et puis vous vous faites virer. Ensuite, vous rentrez chez vous. Les gens ne se soucient pas de ce qui vous arrive à vous et à votre famille parce que ce n’est pas souvent que les gens se soucient de l’entraîneur (…) Mais non, je suis ouvert à tout, n’importe quoi et tout, mais il faudra que ce soit quelque chose qui ait du sens pour moi et ma famille et c’est très important.» Le message est passé…