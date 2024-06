Mercato : la cote des stars de la Géorgie explose !

La Géorgie est en plein rêve. Déjà très heureuse d’avoir pu participer au premier Championnat d’Europe de son histoire, la nation enclavée entre la Turquie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie ne pensait pas une seconde être présente dans le money time de la compétition. Et pourtant. Grâce à sa victoire historique face au Portugal de Cristiano Ronaldo (2-0), la bande de Khvicha Kvaratskhelia jouera bien les huitièmes de finale de l’Euro 2024, opposée à l’Espagne.

Rivaliser avec la Roja risque d’être trop compliqué, mais la Géorgie a d’ores et déjà réussi son Euro. Et comme à chaque grande compétition, lorsqu’un petit pays cartonne, ses meilleurs éléments voient leur cote grimper en flèche sur le marché des transferts. Le plus connu, Khvicha Kvaratskhelia (23 ans), vaut déjà une fortune puisque le Napoli réclame pas moins de 120 M€. L’argent du Paris Saint-Germain pourrait toutefois ne pas suffire, Kvaratskhelia ayant été déclaré intransférable par le président Aurelio De Laurentiis et son nouvel entraîneur, Antonio Conte. Les Partenopei s’activent même pour prolonger son contrat jusqu’en 2028.

Un mercato à l’accent géorgien

L’autre star géorgienne du mercato, c’est bien sûr Georges Mikautadze (23 ans). Aujourd’hui, malgré sa relégation en Ligue 2, Metz est bien content d’avoir levé l’option d’achat de 13 M€ pour le racheter à l’Ajax Amsterdam (Mikautadze avait été vendu aux Lanciers en 2023 pour 16 M€). Les Grenats sont en effet assurés de réaliser une jolie plus-value. Auteur de 11 buts en 17 matches de Ligue 1, l’attaquant géorgien est à l’heure actuelle le meilleur buteur provisoire de l’Euro 2024 (3 réalisations). De quoi lui faire une belle publicité en vue du mercato. Courtisé par de nombreuses écuries françaises (Monaco, Rennes, Lens, OL, OM), Mikautadze souhaite rester en Ligue 1. Mais sans surprise, le clan du buteur et le FC Metz attendent la fin du parcours de la Géorgie pour décider. Et les prix évoqués vont déjà au-dessus des 20 M€.

Gardien titulaire du FC Valence depuis deux saisons, Giorgi Mamardashvili (23 ans) réalise lui aussi un très bel Euro. Et ça, le club espagnol l’a bien compris. Lié à la formation ché jusqu’en 2027, le portier est suivi, mais selon El Chiringuito, Valence réclamera 60 M€ à qui voudra l’acheter. Un tarif qui ferait du Géorgien le troisième gardien le plus cher de l’histoire derrière Kepa Arrizabalaga (80 M€) et Alisson (62,5 M€). Valence a, en tout cas, déjà prévu le départ de son portier puisqu’il a recruté le Macédonien Stole Dimitrievski. Il ne devrait pas coûter aussi cher, mais Giorgi Kochorashvili (24 ans) risque de ne pas rester bien longtemps en deuxième division espagnole. Lié à Levante jusqu’en 2027, le milieu défensif impressionne tout son monde. Enfin, Willy Sagnol pourrait lui aussi profiter de ce beau parcours pour redorer son blason. Fortement critiqué après ses passages sur les bancs des Espoirs, de Bordeaux et du Bayern Munich, l’ancien latéral s’est refait la cerise avec la Géorgie. Sélectionneur depuis 2021, Sagnol avait confié à Foot Mercato en novembre dernier que cet Euro 2024 pourrait être sa dernière aventure avec le pays de l’Est. De quoi lui redonner une chance en club ?