Ivan Juric débarque à l’AS Rome

Il y a du mouvement dans la capitale romaine. Neuf mois seulement après son intronisation sur le banc de l’AS Rome et alors qu’il avait prolongé son contrat jusqu’en juin 2027, Daniele de Rossi a été remercié par sa direction, payant les frais du début de saison délicat de son écurie en Serie A (trois nuls et une défaite en quatre journées). Si cette annonce surprenante a beaucoup fait parler de l’autre côté des Alpes, la Louve a immédiatement lancé les recherches pour son remplaçant et a choisi Ivan Juric.

«L’AS Roma annonce qu’Ivan Juric est le nouveau manager technique de l’équipe première, jusqu’au 30 juin 2025», a annoncé le club romain via un communiqué officiel, ce mercredi. Sans poste depuis son départ du Torino cet été, le technicien de 49 ans va donc poursuivre sa carrière en Italie après avoir fréquenté les bancs de Crotone, du Genoa et de l’Hellas Vérone par le passé.